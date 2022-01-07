Об этой информации сообщил Don24, сославшийся на исследование британских специалистов в области медицины, передает «НБН».

Отмечается, что онкология и злокачественные образования уже стали своего рода бичом для 21 века, поскольку именно эти заболевания находятся на втором месте среди всех причин смертей. По этой причине ученые взялись исследовать, какие продукты питания способны оказать соответствующий эффект на организм, чтобы не дать заболеванию возникнуть вообще.

Выяснилось, что в борьбе и профилактике рака может сильно помочь привычная всем куркума, которая пользуется особенной популярностью в Индии. Ключевая причина такого эффекта – это большая концентрация антиоксидантов, в частности куркумина.

Кроме того, специалисты выделили, что в странах, где люди часто употребляют куркуму, редко встречаются раковые заболевания. Затем же было проведено исследование на людях, которые болели редкими формами рака, который развивается в области шеи и головы.

«Стоило только дополнить их лечение куркумой, эффект был поразительным. Спустя два месяца состояние стабилизировалось. Через 6 месяцев масса опухоли и ее объем был уменьшен на целых 80%», — сказали доктора.

Еще интересно то, что ученые выяснили, как выглядел Юлий Цезарь на самом деле: опубликован «говорящий» снимок.