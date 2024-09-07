Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канал «Радіо Хартія», по мнению главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, указанный мессенджер не просто отличается «вредностью», но является прямой угрозой национальной безопасности Украины.

По словам Буданова, он может утверждать «абсолютно прямо», основываясь на фактах — мессенджер Дурова «вреден», вопреки тому, что стал ключевым источником информации для украинского социума.

Впрочем, глава ГУР МОУ все же не поддерживает полноценное закрытие Telegram, поскольку такие действия весьма затруднительно осуществить без поддержки Дурова, хоть и возможно.

В частности, Буданов подчеркнул:

Я выступаю за то, чтобы «офизичить» [определиться с личностями владельцев пабликов] все эти Telegram-каналы. Если ты хочешь освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйся.

Начальник военной разведки добавил — заблокировать Telegram, как и российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», технически сложнее, но потенциально вероятно, и лишь Twitter (Х-платформа) Илона Маска не вредит украинцам.

Ранее мы писали о том, как Дуров объяснял необоснованность своего ареста во Франции.