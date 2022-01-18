Об этой информации Моисиеенко рассказах в ходе интервью изданию «НБН».

В самом начале общественник рассказал, что ему задали непростой вопрос о счастье, который, по его утверждению, необходимо рассматривать со многих точек зрения. Однако он нашел, что ответить.

«Счастье — это божественная полнота во всех сферах твоей жизни. То есть, если у тебя в семейной сфере, в бизнесе в социальной сфере, в политике человек реализован, то он счастлив. Если где-то ущербность какая-то, то у него уже воруют частичку его счастья», — сказал он.

Затем он решил развеять известный миф о богатстве. По его словам, например, человек богатый, но может быть больным. Моисиеенко уверяет, будто бы нельзя сказать, что он счастливый.

«Поэтому тут нужна полнота во всех сферах, и если мы говорим о развитии страны. То полноценно здоровое развитие страны обязательно нуждается в развитии параллельно во всех сферах. Оно не может быть в порядке «и потом», — заключил эксперт.

Известно, что при этом «божественной полноты» во всех сферах своей жизни добиться нелегко. Однако такое видение могло помочь многим людям понять, по какой тропе нужно идти, чтобы все-таки добиться полноценного счастья.

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