Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Today.

Стилисты рассказали, какие куртки будут в тренде этой весной.

Итак, популярным вариантом продолжает оставаться дутая куртка на молнии. Ее смело можно назвать универсальной вещью в гардеробе. Носить такую верхнюю одежду можно с джинсами и кроссовками. Такая куртка будет стильно смотреться с грубыми ботинками – это будет добавлять немного дерзости в повседневный образ.

Фото — today.ua

Одним из главных трендов 2022 года являются вещи из эко-кожи. Поэтому смело можно одевать укороченную куртку из этого материала. Стилисты рекомендуют носить ее с широкими джинсами, кроссовками или ботинками.

Фото — today.ua

Не теряют своей актуальности и джинсовые куртки. Этой весной они тоже будут в тренде. Изюминкой джинсовых курток будут яркие воротники. Такую верхнюю одежду можно разбавлять сумками-шоперами и неброскими аксессуарами.

Фото — today.ua

Еще один вариант, который предлагаю носить стилисты этой весной – стеганная куртка-рубашка. Она отлично защищает от холодных ветров, которые часто бывают в марте-апреле.

Фото — today.ua

Стилисты рекомендуют носить ее с белыми кроссовками, черными леггинсами. Образ можно дополнить спортивной бейсболкой.

Ранее стилисты рассказали, какие платья будут в моде весной-летом 2022 года.