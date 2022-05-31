Однако месяца идут, война не прекращается, а человеческий ресурс – не безграничен. «НБН» со ссылкой на УНИАН.Туризм рассказывает, уместен ли отпуск во время войны, и как его лучше провести, чтобы никого не обидеть.

Имеют ли украинцы моральное право на отдых в условиях войны

В первые недели российского полномасштабного военного вторжения на территорию Украину все украинцы максимально мобилизовались ради одной цели – дать отпор врагу, при этом сохранив свои жизни. Люди жили на пределе своих возможностей, чем бы они не занимались – на передовой, в информационных войсках, волонтерили, обеспечивали жизнедеятельность городов или же спасали генофонд страны, вывозя женщин и детей за границу. В те времена соцсети и новостные ресурсы пестрели шокирующими сообщениями о зверствах россиян и личными трагедиями каждого украинца. Потому любое радостное фото на фоне общенационального горя воспринималось в штыки.

Однако так не может продолжаться вечно – и об этом уже спустя месяц-полтора войны активно заговорили психологи, всячески продвигая идею, что нужно продолжать жить даже во время войны, позволяя себе мелкие радости. Ведь только так можно сохранить свое психическое здоровье и продуктивность, чтобы потом продолжить обеспечивать надежный тыл нашим защитникам на передовой.

К сожалению, уже становится ясно, что война в Украине не закончится так быстро, как нам всем хотелось бы, а потому, с приближением лета, украинцы начинают подумывать об отдыхе.

Где украинцам восстановить силы этим летом

Для большинства украинцев в этом году летний отдых за границей, скорее всего, останется недостижимым ввиду ряда причин.

Во-первых, денежный вопрос – практически все украинцы, даже те, кто продолжил работать в полном объеме и даже больше, испытали на себе сокращение зарплат, и это на фоне ощутимого роста цен в Украине. Одновременно под вопросом и курс гривны. Пока что власти его более-менее контролируют, по крайней мере, в безналичной форме, однако, кто знает, что будет через месяц-два.

Во-вторых, большинство мужчин в Украине сейчас невыездные, потому выехать в отпуск за границу в обозримом будущем у многих не получится даже при наличии финансовых ресурсов.

В-третьих, ограниченность во времени – люди, которые все же смогут вырваться куда-то хоть немного восстановить силы, отлучившись от своих рабочих или волонтерских обязанностей, вряд ли смогут взять большой отпуск. А поскольку попасть за границу сейчас можно только наземным путем, в лучшем случае потратив на дорогу в один конец около суток и жутко при этом устав, вряд ли они рискнут выбираться в заграничное путешествие.

В-четвертых, транспортный вопрос – опять же, поскольку до сих пор еще много украинцев выезжают из страны в первую очередь спасаясь от войны, на наземных границах могут быть пробки, да и билеты на поезда или автобусы не всегда можно будет достать.

В-пятых, у многих может сработать моральный фактор – все же ездить на отдых из Украины за границу сейчас не всем комфортно, в то время, когда население многих страны мира жертвует своим комфортом и финансами для того, чтобы помочь спасающимся от войны украинцам.

В целом, отдых за границей при желании и наличии ресурсов в этом году все же будет доступен части украинцев. Возможно, будет несколько изменена география – опять же, исходя из доступности цен и возможности быстро добраться, а также потребности в отсутствии россиян.

Главное же преимущество в таком отдыхе – тишина и покой, возможность пожить хоть несколько дней без постоянных угроз ракетных обстрелов и сигналов тревог, ведь, увы, на данный момент полностью безопасных в Украине мест нет.

Насколько заранее нужно начинать готовиться к поездке

Многие опытные туристы давно уже взяли за правило планировать отдых заранее, однако в условиях войны это практически нереально. Во-первых, очень сложно угадать с датой, а, во-вторых, с местом. Никто не знает, что будет в том или ином месте даже завтра. Потому советуем иметь в уме несколько вариантов для отдыха, но определяться ближе к моменту выезда. И обязательно уточняйте перед выездом, ничего ли не изменилось в том месте размещения, котороевы забронировали заранее.

Как не нарваться на критику на отдыхе

И последний, но не менее важный момент – как не навлечь на себя своим отдыхом гнев общественности? Запомните: вы имеете право на отдых даже в условиях войны, особенно если с первых дней вы тяжело работали на том или ином фронте. Другое дело, что нужно все же хоть чуточку считаться с тем, что сейчас у страны тяжелые времена, а потому излишние праздность, беззаботность или безудержное веселье могут обидеть других людей. Вы же не можете знать наверняка, кто окажется рядом с вами. Возможно, это будут люди, только что вырвавшиеся из ада, или же те, кто потерял родных.

Тоже самое касается того, что вы выкладываете в соцсетях, а, главное, когда вы это делаете. Никто не запрещает вам поделиться радостью, более того, иногда в ленте даже приятно видеть и что-то позитивное. Однако беззаботные фото с отдыха могут выглядеть неуместно в ленте в особо тяжелые для страны дни.

Отдыхать во время войны, чтобы хоть немного восстановить свои силы и психическое здоровье, не просто можно, а очень даже нужно. Хотя бы ради того, чтобы с новыми силами присоединиться к борьбе с врагом. Конечно, при этом стоит учитывать целый ряд нюансов, понимая, что ваш отдых будет не совсем таким, как вы привыкли, а еще – немножко уважения к чувствам других людей точно не помешает.

Напомним, ранее мы писали о правильном отдыхе во время войны: врач объяснила, как научить себя расслабляться