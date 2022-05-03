На своей Instagram-странице эксперт рассказала, что отдых – не смена деятельности, как многие привыкли считать. Правильный отдых – это время сниженной физической и умственной активности, информирует «НБН».

По словам Пархоменко, правильный отдых человека направлен на восстановление тела и активацию парасимпатической нервной системы (гормональный каскад расслабления).

Нутрициолог объяснила, что отдых помогает снизить гормоны стресса (кортизол, адреналин, норадреналин) с высоких до базовых уровней. Это способствует улучшению памяти и умственных процессов, появлению бодрости после сна, активизации перистальтики ЖКТ, расслаблению скелетных мышц. Также после правильного отдыха вам не захочется заесть стресс, и тяга к жирным и сладким продуктам станет меньше.

Эксперт советует для расслабления и отдыха использовать принцип «замедлиться и не отвлекаться», а правило интервальной работы оставить для будних дней. Во время войны очень важно восстанавливаться, чтобы можно было продуктивно трудиться и оказывать помощь другим. Ранее психотерапевт Юлия Андрейчук рассказала о ежедневных упражнениях для развития стрессоустойчивости. По ее словам, такие простые техники помогут адаптироваться после кризисных и травматических событий.