Специалист по микробиологии рассказал, что он провел исследование в девяти номерах отелей в Лос-Анджелесе для поиска самых грязных предметов. Как утверждает Герба, на фене он обнаружил больше микробов, чем под крышкой унитаза, информирует «НБН» со ссылкой на издание The Sun.

По всей видимости, во время уборки номеров в гостиницах уборщики игнорируют предметы в ванной комнате, ограничиваясь мытьем раковины, душа, ванны и туалета.

В перечень самых грязных предметов, составленный микробиологом, попали выключатели света и меню обслуживания номеров. К этим вещам также очень часто прикасаются постояльцы, однако при уборке комнат им не уделяют внимания.

Специалист советуют не использовать фен в отеле, а брать с собой в поездки дорожный прибор. Если все же нельзя избежать использования гостиничного прибора, необходимо его протереть и продезинфицировать.

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