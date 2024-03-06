Журнал Condé Nast Traveller провел опрос более полумиллиона туристов со всего мира, поинтересовавшись у них, какую страну они считают лучшей в мире за 2023 год, информирует «НБН».

По результатам опроса путешественников, первое место в рейтинге издания Readers ‘Choice Awards 2023 стала Япония. Туристы, которые посетили страну Восходящего Солнца, в восторге от ее природных чудес, цветения сакуры и многовековых традиций – боевых искусств, танцев гейш, фестивалей и чайных церемоний.

Второе место в списке заняла Италия, на территории которой находится огромное количество достопримечательностей, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Страна известна не только историческими зданиями и красивыми местами, но и песчаными пляжами, индустрией моды, а также вкусной местной кухней.

Тройку лидеров закрыла Греция, которая также ежегодно манит миллионы путешественников со всего мира. Страна считается колыбелью европейской цивилизации, хранительницей античного наследия и источником классического искусства, а также славится пляжным отдыхом и своим виноделием.

Ранее одну из самых популярных среди туристов стран признали самой несчастной в Европе.