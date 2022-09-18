Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Sun, один турист рассказал на портале Reddit о том, что однажды он приготовил мясо в кофеварке – оказалось, что он такой не один.

Пользователь объяснил, что он возвращался домой с музыкального фестиваля и был очень голоден. Сначала он хотел вкусно поесть в заведении, однако в конце концов решил сэкономить. В ближайшем супермаркете он купил тонкие куски мяса, готовые к приготовлению.

На фото, которое пользователь добавил к своему сообщению, он показал полупроваренные полоски мяса в поддоне кофеварки в отельном номере.

Почему никогда не стоит пользоваться кофеварками и электрочайниками в отелях. Фото — thesun.co.uk

При этом он назвал себя «хорошим гостем», ведь он «почистил кофеварку до и после использования».

Стоит отметить, что многие пользователи под этой заметкой раскритиковали горе-туриста. «Теперь все в том отеле вас ненавидят», – написал один из подписчиков.

В то же время другие пользователи также рассказали о неприятных сюрпризах, которые они находили в кофеварках в отелях. К примеру, один гость рассказал о шоке, который он пережил после того, как заглянул в кофеварку своего отельного номера и обнаружил в ней грибы.

Другой пользователь, который предствился работником отеля, посоветовал гостям никогда не использовать кофеварки в номерах, ведь кроме того, что некоторые гости используют их не по назначению, также они являются настоящим рассадником бактерий, ведь далеко не всегда их тщательно вычищают после каждого гостя.

Кроме того, постояльцам отелей посоветовали не пользоваться электрочайниками, поскольку некоторые гости любят использовать их для стирки нижнего белья или носков.

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