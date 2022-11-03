Мало кто знает, что есть комнатные растения, которые негативно влияют на сон человека и их ни в коем случае нельзя ставить в спальне. Такие цветы не только мешают отдыху ночью, но и вызывают сильный дискомфорт, головную боль и даже отравление, информирует «НБН» со ссылкой на портал «Наша мама».

На протяжении дня растения в квартире осуществляют фотосинтез, однако в темное время суток этот процесс тормозится из-за отсутствия солнечного света. В результате цветы черпают кислород из окружающей среды и выделяют углекислый газ.

Кроме того, растения с интенсивным запахом могут стать причиной задышки и головной боли, часто именно они – виновники бессонницы. У аллергиков такие цветы вызывают кашель и насморк.

Не рекомендуется ставить в спальню жасмин, лилии, арум, гортензию и олеандр, учитывайте это при выборе растений.

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