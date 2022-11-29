Европа закрыла небо для самолетов РФ и частично запретила туризм из России, однако Испания за последний год выдала туристических виз для граждан страны-агрессора в три раза больше, чем в 2021 году, информирует «НБН» со ссылкой на schengenvisainfo.com.

При этом власти повысили визовый сбор для россиян с 35 евро до 80 евро. В МИД Испании не комментируют и не объясняют, почему на фоне антироссийских санкций происходит рост количества отдыхающих из РФ.

Как пишет издание Insider, еще одна страна, которая ждет российских граждан на отдых – Таиланд. Прямые рейсы позволяют отдыхающим из РФ с легкостью добраться до самого большого острова Пхукет. Кроме того, власти упростили получение виз для российских туристов.

Рейсы в Таиланд начали активно развивать авиакомпании государства-оккупанта, также возобновив прямые рейсы в Индию и на Мальдивские острова.

Ранее эксперты рассказали, какие факторы негативно повлияют на туристическую индустрию в следующем году.