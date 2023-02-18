Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на британский источник «Sky News«.

Как говорится в издании, на Мюнхенской конференции действующий глава британского правительства может выступить с заявлением. В нем, согласно источнику, он расскажет, что для победы Украине необходимы передовые технологии НАТО, поэтому помощь для страны должна быть куда масштабнее.

Также политик считает, что для обеспечения мира необходимо разработать план защиты суверенитета Украины в будущем.

Примечательно, что в Мюнхенской конференции возьмут участие большое количество мировых политиков, таких как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Джорджия Мелони и другие. Кроме того, украинская делегация также будет присутствовать в составе главы Минобороны Резникова, главы МИД Дмитрия Кулеба, а также около 20 депутатов ВР Украины.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о своём визите в Великобританию.