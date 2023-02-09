На брифинге, отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода», украинский президент назвал свой визит в Лондон результативным. По мнению Зеленского, Украина приблизилась к решению о дальнобойном оружии, истребителях и обучении наших пилотов, информирует «НБН».

Глава государства отметил, что есть положительные договоренности, которые остались за кулисами.

«Когда это появится, наше государство будет знать», — заверил президент.

Также Зеленский прокомментировал встречу с лидерами ФРГ и Франции, охарактеризовав ее как «мощную» и «очень важную». Глава государства призывал отправить в Украину истребители, чтобы отразить российское наступление, в свою очередь западные политики пообещали оказывать военную поддержку Украине «столько, сколько потребуется».

Напомним, что в четверг, 9 февраля, Зеленский выступил в Европарламенте в Брюсселе.