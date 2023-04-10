При выборе мест в самолете родителям важно продумать, где будет больше места для размещения ребенка, либо чтобы установить люльку. Поэтому обращайте внимание на места впереди, у окна и рядом с туалетами, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

На борт пускают даже с новорожденными малышами, при этом лучше получить справку у педиатра о состоянии здоровья малыша, а также написать отказ от претензий в случае плохого самочувствия маленького пассажира во время перелета, поскольку эти документы требуют некоторые авиакомпании.

Детей младше двух лет родители могут держать на руках. Обратите внимание, что некоторые авиаперевозчики требуют, чтобы родители пристегивали малышей специальными ремнями безопасности в детском кресле, которое можно попросить у бортпроводника, либо размещали кроху в люльке.

Также большинство авиапредприятий позволяют не платить за ребенка до двух лет, если он весь полет проведет на руках у папы или мамы, однако этот вопрос важно уточнить перед покупкой билетов.

В ручную кладь можно взять все, чтобы обеспечить комфортное пребывание ребенка на борту – детское питание, подгузники, пеленки, средства гигиены, а также лекарства. При этом на медикаменты нужно иметь с собой рецепт.

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