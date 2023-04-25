В течение года страны Европы стали чаще отказывать гражданам государства-агрессора в визах и усложнили для них эти процедуры. Также практически исчезли прямые рейсы между РФ и Евросоюзом, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Однако, несмотря на эти сложности, россияне все равно пытаются отдохнуть во «вражеских» странах, что подтверждают данные компании РФ по управлению путешествиями Continent Express.

В апреле этого года зафиксирован рост запросов граждан государства-агрессора на получение виз в Европейский Союз на 30-40%, в сравнении с апрелем 2022 года. До полномасштабной войны в России этот показатель составлял 70-80%.

Наибольшим спросом для отдыха у россиян вновь начали пользоваться Испания, Италия и Франция.

Напомним, что несмотря на развязанную РФ войну, еще есть государства, которые гостеприимно открывают двери для ее граждан. СМИ рассказали, какие страны рады видеть у себя российских туристов.