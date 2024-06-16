О том, как американец Джервонта Дэвис, ставший чемпионом мира по боксу по версии WBA в легком весе, резко высказался о своей высокой степени готовности к проведению схватки с обладателем титула IBF украинцем Василием Ломаченко, пишет «НБН», ссылаясь на тираду сегодняшнего победителя, опубликованную в официальном X-аккаунте спортивного журналиста Майкла Бенсона.

Как стало известно, американец, судя по всему, ощутил собственную неуязвимость, потому осмелился сделать резкое заявление на фоне победы над Фрэнком Мартином, нокаутированное в восьмом раунде.

Прямая речь недавнего триумфатора:

Бой с Ломаченко? Конечно, да, конечно. Я готов драться с любым. Мой прогноз на «Лому»? Время надрать з*дницу.

Следует отметить, что 29-летний Дэвис 30 раз побеждал на профессиональном уровне, и 28 из них — нокаутировал соперника.

Ранее мы писали о том, как Ломаченко высказывался о победе Усика над Фьюри.