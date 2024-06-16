О том, что сразу в двух территориальных административных единицах ФРГ заговорили касательно необходимости корректировки подхода к правилам выплат для беженцев из Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал Deutsche Welle.

Как стало известно, одинаковая риторика, относительно аннулирования социальной поддержки военнообязанных украинских мужчин и женщин, прозвучала от министра внутренних дел земли Бранденбург, являющегося главой общегерманской конференции министров внутренних дел Михаэля Штюбгена и его коллеги из Баварии Йоахима Геррманна.

По словам Штюбгена, не имеет смысла одновременно предоставлять значительное финансирование Украине, и, при этом начислять соцпомощь военнообязанным украинцам, находящимся в Германии, поскольку те «сбежали» из страны.

Кроме того, назначение социальной помощи, так называемые «деньги для граждан» (Bürgergeld) нашим соотечественникам, подлежащим мобилизации, и располагающим временной защитой, тоже — нецелесообразно. Свои неоднозначные намерения немецкий чиновник объяснил тем, что регулярные выплаты не мотивируют украинцев к поиску работы, а степень занятости беженцев слишком низка.

Следует отметить, что в рамках следующей конференции глав правоохранительных ведомств Германии, запланированной 19-21 июня в Потсдаме, обязательно обсудят данный вопрос.

Ранее мы писали о том, как уровень дохода влияет на желание украинских беженцев возвращаться домой.