Пилот рассказал, что важно заранее выбрать место, ведь от него зависит поза и качество сна. По его словам, пассажирам лучше выбирать место у окна, что позволит опереться на стену и устроиться удобнее. Также важно сесть подальше от туалета или прохода, где постоянно ходят люди.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Newsweek.

Не менее важно для качественного сна во время перелета – правильно выбрать одежду. Пилот советует надевать что-то удобное, например, свободные вещи или спортивный костюм, которые не будут давить и мешать. Возьмите с собой подушку, чтобы положить ее под голову или спину.

Также летчик рекомендует не есть жирную пищу, которую предлагают в самолете. Прием пищи должен быть перед рейсом или можно взять с собой легкий перекус, так полный желудок не помешает вам быстро погрузиться в сон.

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