Врачи-флебологи отмечают, что во время долгого путешествия важно заботиться о здоровье кровеносной системы, в частности выбрать удобные вещи, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Например, обратите внимание на носки, которые вы будете надевать в поездку – они должны быть не из синтетики и не с плотной резинкой. Чтобы не сдавливать голень, обратите внимание на компрессионный трикотаж (гольфы или чулки), который не будет препятствовать кровообращению и снизит отеки.

Не обувайте в дорогу новые кроссовки, а также возьмите сменную обувь, например, шлепанцы. Также джинсы лучше заменить на спортивные штаты, а блузку на толстовку или футболку. Тесная одежда может стать причиной быстрой усталости, головной боли и отекам в дороге.

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