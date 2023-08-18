Во время подготовки к поездке заранее подумайте о перекусах. Конечно, помимо основных приемов пищи в течение дня вы будете что-то подъедать, поэтому стоит заранее купить сытные и полезные продукты – сухофрукты, орешки или протеиновые батончики, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Во время путешествия спросите у местных, где они любят обедать, поскольку в «туристических» заведениях блюда будут намного дороже. Также неплохо заранее почитать отзывы и рекомендации о кафе и ресторанах, посмотреть меню и цены, чтобы не приходилось их искать на месте.

Во время поездок обращайте внимание на придорожные рынки, торговые павильоны, где у фермеров можно купить домашние фрукты, овощи, мясо, рыбу, готовые блюда намного дешевле, чем в магазинах.

Стоить покупать готовую еду в супермаркетах, если питание в кафе или ресторане обойдется дороже. После 18:00 в отделе готовой продукции часто действуют хорошие скидки.

Неплохой способ сэкономить – устроить пикник. Скупитесь на местном рынке или купите готовое блюдо в супермаркете, отыщите столики в парке и устройте обед под открытым небом.

Также не забывайте о полезных мелочах, которые пригодятся вам в поездке – многоразовые бутылки, термопакеты, туристический нож и т.д. В термосумке будут дольше храниться ваши перекусы, фрукты и овощи, с помощью дорожной горелки можно приготовить себе горячее блюдо. В некоторых странах можно пить воду прямо из-под крана или попросить наполнить вашу бутылку в заведениях общественного питания.

Ранее мы рассказывали об ошибках, которые могут испортить поездку или отпуск.