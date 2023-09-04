Иногда в спешке мы забываем взять что-то из самого необходимого, например, зарядное устройство. Эту вещь можно взять у администрации гостиницы бесплатно, как и специальные проводники и адаптеры для розеток, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Некоторые владельцы животных берут их с собой в путешествие, поэтому стремятся создать удобства для домашних питомцев. В отелях, которые позиционируют себя, как «pets friendly», можно попросить место для сна, миски для еды, игрушки, а также обеды для пушистых друзей.

Если туристы останавливаются в гостинице на долгое время, им необходимо стирать одежду или отправлять ее в химчистку. Для этого в номерах кладут в шкаф пустые сумки для стирки, куда нужно класть грязные вещи.

Часто в отелях есть бесплатный транспорт для гостей – самокаты или велосипеды, с помощью которых удобно передвигаться по территории.

Не лишними для туристов станут и бесплатные путеводители или местные карты, которые кладут в вестибюле. Если вы не нашли мини-справочники с популярными маршрутами, попросите их у работников гостиницы.

Ранее мы рассказывали о лайфхаках, которые помогут сэкономить на питании в путешествиях.