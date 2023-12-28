Жители государств Европы должны были оценить свою удовлетворенность жизнью от 0 до 10 баллов. Болгары оценили свой уровень счастья всего в 5,6 балла, в результате их страна стала самой несчастной в регионе второй год подряд.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Metro.

Болгария пользуется популярностью у туристов, поскольку предлагает им недорогое пиво, релакс на черноморских пляжах, горячих источниках, хороший отдых на горнолыжных курортах.

При этом граждане страны с богатой историей, которая известна своей природой и даже вином, по всей видимости, недовольны своим уровнем жизни.

Ранее мы рассказывали о трех городах, которые являются самыми опасными в мире. В этих точках планеты туристам лучше не выходить за пределы отеля, так как местные власти не могут гарантировать им безопасность.