Часто люди, которые встречают в воде акул, пытаются сбежать от них. Грант утверждает, что такое поведение – плохая идея, поскольку этот быстрый хищник сможет догнать свою жертву, информирует «НБН».

Дайвер опубликовала в своем TikTok видео встречи с акулой, которая преследовала ее с коллегой. Эксперт показала своим подписчикам, как нужно действовать в этой ситуации.

По словам профессионала, хищник будет считать беглеца своей добычей. Поэтому важно имитировать покой и установить зрительный контакт с акулой.

Если гигантская рыба подплывает слишком близко, аккуратно оттолкните ее рукой, так она решит, что перед ней достойный противник и отступит. Грант отметила, что отплывать стоит спиной к берегу, чтобы не терять хищника из виду.

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