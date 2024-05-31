Издание Express сообщает, что по версии специальной комиссии ЕС Цюрих стал идеальным местом для комфортной жизни на континенте, во внимание принимали ответ 83 европейских городов, информирует «НБН».

97% жителей мирового центра финансов и банковского дела заявили, что они чувствуют себя счастливыми. Швейцарцам нравится, что в Цюрихе есть развитая инфраструктура, качественная медицинская помощь, высокий уровень безопасности, а также возможности для профессионального роста и открытия новых горизонтов.

В то же время этот город имеет значительный минус – недоступность жилья из-за высоких цен на недвижимость.

Неофициальная столица Швейцарии привлекает и туристов со всего мира, ведь имеет богатую историю и традиции. В Цюрихе путешественники смогут полюбоваться типичной средневековой европейской архитектурой. В частности, в центре города находятся два знаменитых собора Гросмюнстер и Фраумюнстер.

В Цюрихе находится немало музеев от всем известного Швейцарского национального до тематических (игрушек, динозавров, прялок, зайцев и кроликов и т.д). Также его визитной карточкой является Цюрихское озеро, где можно насладиться красивыми пейзажами на город и горы.

Многие туристы стремятся приехать в Цюрих именно в рождественский период. Город очень красив ночью, а во время зимних праздников, когда его украшают множеством огоньков, выглядит просто сказочно.

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