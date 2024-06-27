Тревел-гид советует туристам, если у них нет фиксированных дней отправления или прибытия, покупать билеты на транспортные перевозки, которые отправляются в середине недели, так как на выходных цены на рейсы растут, пишет «НБН» со ссылкой на издание Express.

Уильямс рекомендует не отказываться от рассылки уведомлений от тревелкомпаний, это позволит не пропускать самые выгодные предложения для отдыха.

Также эксперт по путешествиям советует искать альтернативу полетам, если есть такая возможность, например, ехать добираться до места отдыха на поезде. Альтернатива может позволить туристам серьезно сэкономить.

Как считает Уильямс, лучше отправляться в отпуск вместе с родственниками или друзьями, чтобы разделить стоимость проживания или забронировать жилье по фиксированной цене, а платить отдельно за каждого человека.

Тревел-гид отмечает, что также иногда выгодно отказаться от путешествия с приложением «все включено». Часто компании закладывают на питание значительные суммы, однако если вы выберете отдых в доме с собственной кухней, это позволит вам сэкономить деньги.

Ранее стюардесса перечислила самые грязные места в самолете, к которым она не советует прикасаться туристам.