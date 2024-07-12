Отели позволяют туристам забирать из номера одноразовые предметы, соблюдая «правило S», информирует «НБН» со ссылкой на OBOZ.UA.

Отдыхающие могут оставить себе предметы, которые начинаются на эту букву: мыло (soap), шампунь (shampoo), гель для душа (shower gel), шапочку для душа (shower cap), тапочки (slippers), канцелярский набор (stationery), дорожный швейный набор (sewing kit), набор для чистки обуви (shoe shine kits) и сахар (sugar).

Также гости отеля могут брать другие одноразовые предметы – ватные диски, палочки, бальзамы и лосьоны для тела, зубные пасты и щетки, чай, кофе, сливки и мини-бар (если он оплачен).

Туристам запрещено забирать из номера вещи, которые принадлежат гостинице: постельное белье, полотенца, халаты, вешалки, вазы, пепельницы, бокалы, чашки, бытовые приборы, чайники, кофеварки и т.д.

Если персонал отеля поймает гостя на краже этих предметов, в лучшем случае его попросят вернуть их назад или спишут их стоимость с карты, с которой оплачивалось проживание. Также туриста могут внести в черный список нарушителей и даже обратятся в правоохранительные органы.

Напомним, эксперт по путешествиям дала несколько простых советов туристам, которые помогут им сэкономить деньги во время путешествия.