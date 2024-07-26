Начальник аэропорта Франкфурта отмечает, что большинство пассажиров часто допускают неочевидную ошибку, из-за которой их багаж теряется либо его крадут злоумышленники, информирует «НБН» со ссылкой на издание The Sun.

По его словам, туристам не стоит выбирать чемодан, как у практически всех пассажиров – черный, серый, синий или темно-коричневый. Багаж должен быть яркого цвета или с каким-то уникальным оформлением. В таком случае его будет сложнее потерять, кроме того воры никогда и не подумают украсть его.

Если вы уже купили чемодан «неправильного» цвета, как советует Шульте, его можно сделать заметным. Для этого можно использовать чехол с необычным принтом, цветные багажные бирки, яркие ленты на ручку или наклейки. Чем уникальнее будет выглядеть ваш багаж, тем лучше.

Напомним, стюардесса перечислила самые грязные места в самолете, к которым она не советует прикасаться туристам.