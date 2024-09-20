Генеральный директор Trtl Travel Мэтью Корриган советует туристам использовать стратегический подход к упаковке вещей в ручную кладь, максимально используя норму багажа, сообщает «НБН» со ссылкой на британское издание Daily Express.

Часто люди ломают голову над тем, что оставить дома из необходимых вещей. Эксперт по путешествиям советует не брать с собой то, что обычно выдают гостям в отелях, например, шампуни, мыло, полотенца или фен.

Если вдруг средств гигиены в номере не будет, их можно будет купить в пункте назначения. В любом случае на их приобретение вы потратите меньше денег, чем на оплату штрафа за превышение веса ручной клади. Также старайтесь брать в поездку только те вещи, которыми вы действительно будете пользоваться.

Напомним, начальник аэропорта объяснил туристам, как избежать проблем с багажом. По его словам, чемодан должен быть «правильного» цвета.