Соосновательница благотворительного проекта Chefugee из Филиппин Наталия Диас, которая проживает в Мадриде, дала важный совет путешественникам по поводу одежды, которую нужно брать с собой в Испанию, информирует издание «НБН».

В своем блоге для Lonely Planet она пишет, что большинство туристов ошибочно полагают, что в Испании тепло круглый год. Однако на самом деле жителям и гостям страны нужно держать куртку под рукой до середины июня.

Диас обратила внимание на то, что на севере Испании часто наблюдаются более прохладные температуры, поэтому путешественникам стоит брать с собой теплые вещи.

Также жительница Мадрида советует туристам для прогулок по городу выбирать элегантную повседневную одежду, вместо пляжных, чрезмерно открытых нарядов и спортивных вещей. Для посещения церквей и мечетей плечи и колени стоит прикрыть, чтобы продемонстрировать уважение к религиозным местам.

Как сообщалось, специальная комиссия ЕС назвала лучший город для жизни в Европе.