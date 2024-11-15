Блогер из Нью-Йорка в своем блоге на Lonely Planet поделилась волшебными советами, которые помогут максимально упаковать свои вещи в один чемодан. Флетчер рекомендует начать процесс сбора с составления списка необходимого.

Запишите каждую вещь, которую хотите взять с собой, эффективнее будет расписать комплекты одежды на каждый день, информирует издание «НБН».

Спланируйте капсульный гардероб, возьмите две пары обуви (нарядную и на каждый день). По словам тревел-блогерши, в обувь стоит положить носки для экономии места.

Как только вы составите список, выложите все необходимое перед собой, чтобы понять, сколько вещей вы сможете втиснуть в чемодан. Начинайте упаковку с самых больших вещей, заполняя пробелы маленькими. Также возьмите тканевую сумку, если вы намерены что-то покупать на отдыхе.

Опытная туристка советует заранее купить компрессионные наборы, которые помогут «организовать» вещи в багаже и сжать их. Средства гигиены перелейте в маленькие бутылочки, убедитесь, что все они поместятся в небольшой пластиковый пакет. Часть туалетных принадлежностей можно будет купить на месте.

Объемные вещи, аксессуары и обувь надевайте в дорогу. Все необходимое для поездки (зарядное устройство, лекарства, документы и т.д.) сложите в один пакет, чтобы легко достать при необходимости.

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