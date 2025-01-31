Смартфон – это не только средство связи, но и помощник современного человека, поэтому мы никогда с ним не расстаемся. Потеря телефона, особенно за границей, создаст для туристов множество неудобств и грозит потерей чувствительной информации – личных фотографий, банковских данных и т.д.

Прежде, чем отправляться в путешествие, важно запомнить, как нужно действовать в ситуации с потерей телефона, пишет издание «НБН» со ссылкой на «Униан».

Перед поездкой зарегистрируйтесь в приложении Find my IPhone или Find my Android. В случае кражи гаджета через другой телефон вы сможете определить местонахождение смартфона, удаленно заблокировать его или удалить с устройства всю информацию, чтобы злоумышленники не получили к ней доступ. Следующий важный шаг – поменяйте все пароли.

Далее нужно связаться со своим оператором, который предоставит вам номер IMEI – уникальный номер украденного смартфона. Когда гаджет подключен к сети, он передается провайдеру автоматически.

Номер IMEI понадобится вам в полиции, когда будете писать заявление, или в страховой компании.

Украинским туристам важно помнить, что в случае кражи документов, удостоверяющих личность, нужно обратиться в посольство или консульство Украины.

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