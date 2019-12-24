Зеленский подготовил варианты переформатирования Кабмина – сколько министров будет уволено

В ближайшие недели украинский лидер определится с решением об увольнении отдельных министров. В данный момент у Владимира Зеленского есть несколько вариантов касательно переформатирования Кабмина. Тем не менее такое решение полностью зависит от главы государства.

Об этой информации сообщило издание «Новое Время», сославшееся на один из источников «Украинской правды» в Telegram, передает «НБН».

По сообщениям источника, в Офисе президента скептически относятся к деятельности сегодняшнего правительства. Эксперты у Зеленского подготовился варианты переформатирования, но подробности этих вариантов пока неизвестны. Отмечается, что могут быть уволены два-три министра.

Также сообщается, что у Зеленского не против распустить вообще все правительство. Но Офис президента при таких обстоятельствах столкнется с проблемой отсутствия замены действующим министрам.

«Вопрос заключается совсем не в том, чтобы уволить непрофессиональных людей. Вопрос заключается в том, кто дальше продолжит качественную работу. Честных и профессиональных людей в Украине толком не осталось», — сказал источник.

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