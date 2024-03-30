О том, что применение разнообразных дронов является наиболее существенной проблемой на «Евро-2024», и по этой причине в период чемпионата в Германии будет введен глобальный общенациональный запрет на полеты БПЛА, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы профсоюза местной полиции Андреаса Росскопфа, размещенное в Telegram-канале таблоида Bild.

В частности, уже сейчас местные правоохранители сверились с запасами, чтобы понять, достаточно ли в наличии средств противодействия полетам беспилотников, в первую очередь — противодроновых ружей.

Помимо всего вышеописанного, перед началом «Евро-2024», на всех рубежах ФРГ усилят меры пограничного контроля, с целью остановить вероятное проникновение злоумышленников — предполагается, что дроны может использовать террористическая группировка ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта»), экстремисты которой, с 2014-2015 годов предпочитают запускать БПЛА во время атак.

Прогнозируется, что поскольку технологии стали общедоступными, существует большой риск применения небольших, зачастую коммерческих типов дронов террористами (свободно реализуются в Интернет), а планы-схемы, касающиеся эффективного использования БПЛА, «повсеместно присутствуют на соответствующих форумах [в Сети]».

Также, уровень опасности, по мнению правоохранителей Германии, может многократно возрасти, если потенциальным преступникам удастся захватить современные военные БПЛА, например, в зонах боевых действий.

Ранее мы писали о том, что Зеленский высказывался о реакции Вашингтона на удары украинских дронов по НПЗ в РФ.