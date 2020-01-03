У Украины появился реальный шанс закончить войну на Донбассе – военный эксперт поделился важной информацией

Верховная Рада и военное командование не формирует цели войны соответствующим образом. Они игнорируют цели Владимира Путина по Донбассу, тем самым позволяя ему бесчинствовать на оккупированных территориях. Если Украина сформирует правильную военную доктрину, а также просчитает ходы Путина, учитывая его реальные цели, оккупированные территории Донецка и Луганска снова могут стать частью украинского государства.

Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов, передает издание «НБН» со ссылкой на «Донецкие Новости».

«Лично и по доброй воле Владимир Путин не собирается уходить с территории Донбасса. В его задачи входит создание федерации, чтобы потом впихнуть эти две конгломерации под протекторатом Кремля назад, в Украину. Следом уже Путин будет обладать правом вето на решение соответствующих вопросов стратегического характера», — сообщил Жданов.

Хотя эксперт хорошо оценил возможности ВСУ, он сказал, что военное руководство Украины не обладает нужной доктрины. Также он сказал, что отсутствует военная реформа, чтобы хоть как-то повлиять на то, чтобы был шанс отбить у сепаратистов оккупированный Донбасс.

Напомним, в «ЛНР» формируют боевые разведгруппы из наркоманов – что задумали оккупационные «власти».