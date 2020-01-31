Британия дала ответ Украине насчет безвиза: посол рассказала, какими станут последствия Brexit для украинцев

Представитель Великобритании в Украине Милинда Симмонс сообщила, что украинцам не следует ожидать получения безвизового режима с Британией после ее выхода из ЕС.

Об этом посол заявила в эфире передачи «Сніданок з 1+1». Эту информацию сообщает издание «Тиждень.ua», передает издание «НБН».

«Тема безвизового режима – это не политическая тема, тут ключевую роль играет перспектива безопасности границ. Безопасность границ – это именно тот фактор, из-за которого Великобритания не принимала участия в Шенгенском соглашении, и позиция в этой теме неизменна. Когда наше государство покинет ЕС, визовый режим продолжится для украинцев. Перемен в этом вопросе не предвидится и это точно. Получать визу, как и прежде, будет необходимо», — отметила Симмонс.

Она так же добавила, что в ближайшее время украинцам не следует ожидать и открытия специальных визовых центров.

Напомним, как сообщалось ранее, Епифаний обратился к Помпео насчет Донбасса и Крыма: священнослужитель попросил у США помочь остановить злодеяния РФ.