Путин очень торопится, в 2020-м он хочет решить проблему Украины – политолог Соловей о планах руководителя Кремля

Президент РФ – Владимир Путин поставил для себя цель решить в 2020 году проблему с Украиной и даже попытаться включить ее в состав Союзного государства. Таким мнением поделился российский политолог Валерий Соловей.

Передает НБН, ссылаясь на «Обозреватель».

Политолог Валерий Соловей уверен, что сейчас для Кремля наступила выгодная политическая ситуация в мире, для того, чтобы решить вопрос с Украиной и даже попытаться включить ее в состав, так называемого Союзного государства.

Соловей считает, что смена Владислава Суркова на Дмитрия Козака свидетельствует о том, что Кремль будет принуждать Украину к выгодным для РФ соглашениям.

«Дело в том, что Путин торопится: в 2020 году он намерен решить для себя вопрос с Украиной и таки втянуть ее в Союзное государство», — заявил Соловей.

Кроме того, политолог отметил, что на данный момент европейские лидеры, «приняли сторону Путина и слишком заняты своими проблемами».

«Судя по поведению Меркель и Макрона, они перешли на сторону Путина», — подчеркнул политолог.

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