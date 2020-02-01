Украина готова к выполнению еще одной «нормандской» договоренности Зеленского и Путина – Кучма сообщил важную информацию

Представитель Украины в ТГК и бывший президент Украины – Леонид Кучма заявил, что Украина готова к выполнению еще одной договоренности лидеров «нормандского саммита», речь идет об открытии на линии разграничения контрольного пункта «Золотое».

Информацию сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы – Дарка Олифер, на своей страничке в «Фейсбук», передает НБН.

Вчера, 31 января, в Киеве состоялось совещание за участием представителя Украины в ТКГ – Леонида Кучмы, а также министра по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц – Оксаны Коляды и глав других министерств.

По итогам совещания, стороны сошлись на том, что Киев готов к выполнению еще одной «нормандской» договоренности.

Олифер констатировала, что Украина готова к открытию и полноценной работе КПВВ «Золотое». Как известно, ранее там произошло разведение сил.

Україна продовжує роботу з забезпечення життєдіяльності своїх громадян на Донбасі та в Криму.Відбулася урядова нарада… Gepostet von Darka Olifer am Freitag, 31. Januar 2020

О данном пункте, президенты Путин и Зеленский договорились на встрече в рамках «нормандского саммита», 9 декабря 2019 года.

«Государственные учреждения уже получили соответствующие поручения», — отметила Олифер.

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