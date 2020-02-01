В Украине хотят запретить партию «Слуга народа»: соответствующий иск поступил в административный суд

Политика
Ольга Гергелюк0
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Министерство юстиции Украины может запретить политическую деятельность партии «Слуга народа». Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева к Министерству юстиции Украины.

партия "Слуга народа"
партия «Слуга народа», Фото: lb.ua

Информацию сообщает НБН, ссылаясь на delo.ua

Известно, что истец направил в Окружной административный суд Киева иск к Минюсту Украины. Он просит признать деятельность Министерства юстиции относительно партии «Слуга народа» противоправной, так как Минюст не осуществляет контроль за деятельностью президентской партии.

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Кроме того, истец требует, чтобы Министерство юстиции обратилось в Окружной административный суд Киева с иском о запрете политической деятельности партии президента Зеленского.

Истец обвинил Министерство юстиции Украины в  нарушении Закона Украины «О политических партиях в Украине».

Информацию о том, кто подал иск на партию «Слуга народа» не сообщают.

Ранее мы сообщали, что Украина готова к выполнению еще одной «нормандской» договоренности Путина и Зеленского. 

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