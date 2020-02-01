В Украине хотят запретить партию «Слуга народа»: соответствующий иск поступил в административный суд

Министерство юстиции Украины может запретить политическую деятельность партии «Слуга народа». Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева к Министерству юстиции Украины.

Информацию сообщает НБН, ссылаясь на delo.ua

Известно, что истец направил в Окружной административный суд Киева иск к Минюсту Украины. Он просит признать деятельность Министерства юстиции относительно партии «Слуга народа» противоправной, так как Минюст не осуществляет контроль за деятельностью президентской партии.

Кроме того, истец требует, чтобы Министерство юстиции обратилось в Окружной административный суд Киева с иском о запрете политической деятельности партии президента Зеленского.

Истец обвинил Министерство юстиции Украины в нарушении Закона Украины «О политических партиях в Украине».

Информацию о том, кто подал иск на партию «Слуга народа» не сообщают.

Ранее мы сообщали, что Украина готова к выполнению еще одной «нормандской» договоренности Путина и Зеленского.