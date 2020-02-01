Возвращение Крыма: представитель Путина рассказал, что должна сделать Украина, чтобы вернуть аннексированный полуостров

Важное Политика
Ольга Гергелюк0
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Украина должна войти в состав Российской Федерации, если хочет вернуть себе полуостров Крым. С таким заявление выступил сенатор и член Совфеда РФ Сергей Цеков.

Крым
полуостров Крым, Фото: Капитал

Об этом он сообщил представителям россСМИ, сообщает издание Politeka, передает НБН.

Сергей Цеков заявил, что «В Украины нет других шансов вернуть полуостров Крым».

«Есть только один быстрый и надежный способ. Украине следует войти в состав Российской Федерации. Других способов не существует, все остальное – это сказки для избирателей», — цинично заявил представитель РФ.

Кроме того, российский политик заявил, что жители Крыма не желают возвращаться в состав Украины.

«Они высказали свое мнение на референдуме», — отметил Цеков.

Ранее мы сообщали, что политолог Соловей рассказал о планах руководителя Кремля. 

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