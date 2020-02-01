Украина должна войти в состав Российской Федерации, если хочет вернуть себе полуостров Крым. С таким заявление выступил сенатор и член Совфеда РФ Сергей Цеков.

Об этом он сообщил представителям россСМИ, сообщает издание Politeka, передает НБН.

Сергей Цеков заявил, что «В Украины нет других шансов вернуть полуостров Крым».

«Есть только один быстрый и надежный способ. Украине следует войти в состав Российской Федерации. Других способов не существует, все остальное – это сказки для избирателей», — цинично заявил представитель РФ.

Кроме того, российский политик заявил, что жители Крыма не желают возвращаться в состав Украины.

«Они высказали свое мнение на референдуме», — отметил Цеков.

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