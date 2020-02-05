Лавров похвалил Зеленского за выполнение обязательств по Донбассу

Политика
Ник Петров0
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет ряд обязательств по Донбассу.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Сергей Лавров хвалит Владимира Зеленского.
Сергей Лавров хвалит Владимира Зеленского. Фото: donpress.com/

Это заявление Лавров сделал на пресс-конференции по итогам переговорам с главой МИД Швеции Анн Линде.

«Президент Зеленский, несмотря на истерику неонацистов, нашел в себе силы и приступил к выполнению обязательств, которые Украина должна выполнить. Были сделаны первые шаги по разведению сил и средств, была зафиксирована на бумаге „формула Штайнмайера“, касающаяся взаимосвязей между выборами на Донбассе и предоставлением региону особого статуса» — отметил глава МИД России.

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На вопрос шведских журналистов о разногласиях Запада и России в вопросах, связанных с аннексией Крыма, Лавров сказал, что необходимо уважать волеизъявление крымского народа. «Тем, кто желает убедиться, что это волеизъявление искреннее, надо просто приехать в Крым, такие возможности существуют», — заявил министр.

Ранее сообщалось о том, что Лавров назвал откровенной ложью информацию о нарушении прав крымских татар.


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