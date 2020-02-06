Готовятся к противостоянию: возле Верховной Рады полно полиции, а в здании парламента охранники с оружием

Политика
Христина Качоровська0

День голосования за рынок земли становиться более напряженным.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото voxukraine.org

Политолог Андрей Смолий, у себя в Telegram поделился информацией, о ситуации в Верховной Раде, где никак не могут начать работу парламентарии.

Об этом пишет «НБН«.

Законопроект о продаже украинкой земли уже несколько месяцев тревожит общество и сегодня, когда может состоятся окончательное голосование, ситуация довольно тревожная.

Под стенами ВР уже выставлен ряд из десятков правоохранителей, а в самом зале ВР, где продолжается блокирование трибуны, замечен охранник с оружием:

«Возле парламента всё заставлено полицией. Слуги боятся своего народа.

В самом зале продолжается блокирование трибуны. В зал пустили вооруженных охранников… Я такого ещё не видел».

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото Telegram smolii_ukraine
Верховная Рада
Верховная Рада. Фото Telegram smolii_ukraine

 

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Напомним, ранее мы писали, что в зале парламента заблокировали трибуну.


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