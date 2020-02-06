Готовятся к противостоянию: возле Верховной Рады полно полиции, а в здании парламента охранники с оружием
День голосования за рынок земли становиться более напряженным.
Политолог Андрей Смолий, у себя в Telegram поделился информацией, о ситуации в Верховной Раде, где никак не могут начать работу парламентарии.
Об этом пишет «НБН«.
Законопроект о продаже украинкой земли уже несколько месяцев тревожит общество и сегодня, когда может состоятся окончательное голосование, ситуация довольно тревожная.
Под стенами ВР уже выставлен ряд из десятков правоохранителей, а в самом зале ВР, где продолжается блокирование трибуны, замечен охранник с оружием:
«Возле парламента всё заставлено полицией. Слуги боятся своего народа.
В самом зале продолжается блокирование трибуны. В зал пустили вооруженных охранников… Я такого ещё не видел».
Напомним, ранее мы писали, что в зале парламента заблокировали трибуну.