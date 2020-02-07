Зеленский одобрил давление на СМИ: глава СБУ рассказал о значении срочных обысков для власти

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что срочные обыски у журналистов телеканала «1+1», это необходимые меры, которые не являются давлением на свободу слова в Украине. Президент Украины уже успел отреагировать на данную информацию своей лояльностью.

Об этом сообщает издание «Униан», передает издание «НБН».

Согласно словам Баканова обыски связаны не с притеснением телеканала, а исключительно с делом в отношении министров, государственных представителей власти и УДО. Отмечается, что некоторые чиновники, по своему собственному согласию, уже прошли анализ с использованием детектора лжи.

Президент Украины на это неоднозначное высказывание отреагировал лояльно, отметив, что ему «крайне жаль», что журналисты подверглись обыскам, однако он не станет вмешиваться в ход следственных действий. «Мне крайне жаль в связи со сложившийся ситуации, однако вмешиваться в нее, для меня это был бы уже перебор», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин готовится к побегу в Киев: военный обозреватель рассказал о серьезных проблемах у главаря «ДНР».