О том, что из-за ракетных обстрелов данной области захватчиками, 4 человека погибли и еще 25 ранены, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам Федорова, как минимум 5 раз «вторая армия мира» била ракетами по Запорожью. При этом, по территории Работино, оккупанты традиционно нанесла воздушные удары КАБами. Кроме того, 46 ударных беспилотников различных типов проводили атаки на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также, 9 раз обстрелами из реактивных систем залпового огня враши накрывали территории Малой Токмачки и Работино. По Гуляйполю, Малой Токмачке, Новоандреевке, Работино, Левадному, Малиновке и Вербовому, только на протяжении последних суток, было нанесено 199 ударов из артиллерии.

Следует подчеркнуть, что в ОВА поступило не менее 48 сообщений, касающихся разрушений жилых домовладений и объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мы писали о том, что в МВД сообщали, сколько раз в 2024 году РФ обстреливала инфраструктуру Украины.