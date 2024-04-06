О том, что в Ростовской области страны-агрессора сегодня был подорван нефтяной трубопровод, и это весьма усложнит снабжение оккупантов топливом, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно, ночью этой субботы, 6 апреля, поблизости от населенного пункта Азов в Ростовской области, вследствие подрыва трубопровода, через который осуществлялась перекачка топлива из местной нефтебазы в танкеры (посредством инфраструктуры Азовского морского порта), загрузка вражеских суден нефтепродуктами была прервана на неопределенный срок.

Следует отметить, что вышеописанный объект активно использовался российскими властями в военных целях, для поддержки ведения геноцидных боевых действий против Украины.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему удары Украины по аэродромам РФ значительно сократят возможности вражеской стратегической авиации.