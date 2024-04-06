О том, что на территории РФ начат процесс так называемой «скрытой мобилизации», в частности, запущены несколько «рекрутинговых программ», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение командира батальона БПЛА «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрия Федоренко, опубликованное порталом LIGA.net

В частности, власти государства-террориста финансово мотивируют потенциальных оккупантов, предлагая за подписание контракта определенные суммы вознаграждения:

в Москве — от 6 000 до 8 000 долларов (от 233 000 до 310 000 гривен);

в Санкт-Петербурге — около 5 000 долларов (около 194 000 гривен).

Военный отметил, что подобная «скрытая мобилизация» направлена на россиян из «глубинки», которые вынужденны существовать на кредитных средствах, и даже не понимают, какой может быть жизнь вне пределов формулы «украл — выпил — в тюрьму», и такие суммы для них — «огромные деньги».

Ранее мы писали о том, как Подоляк ответил, повлияет ли теракт в Подмосковье на ход мобилизации в РФ.