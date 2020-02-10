Лавров возмущен решением Украины по Крыму: глава МИДа РФ резко высказался об инициативе Киева

Политика
Родион Власов0

Во время войны на Донбассе и оккупации Крымского полуострова, министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен восстановить дипломатические отношения с Украиной. На этом фоне он сообщил, что запрет на въезд в Украину тем, кто незаконно пересек границу с оккупированным Крымом – это дикость.

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото — Диалог.UA

Об этой информации сообщила пресс-служба «Диалог.UA», передает издание «НБН».

Читайте также:  На митинге в России ОМОН жестоко расправился с женщинами и пожилыми людьми (ВИДЕО)

Отмечается, что Лавров имеет четкую позицию насчет инициативы Киева по Крыму. По какой-то причине глава МИДа не признает аннексии полуострова или же попросту закрывает глаза на нее. Но, когда речь зашла о пересечении границы незаконным образом в оккупированный Крым, он ужесточил свою риторику. Он назвал дикостью подобную меру Киева, но при этом ничего не сообщил о действиях Кремля, которые для отдельных людей являются не менее дикими.

Читайте также:  Валентин Наливайченко хочет занять пост президента

Хотя эксперты ничего не сообщили по этому поводу, мнения пользователей в соцсетях разделились из-за тех или иных политических предпочтений и ментальных взглядов.

Напомним, Ходаковский признал крах «ДНР»: бывший сепаратист о начале конца для псевдореспублики и Пушилина.


загрузка...

Похожие материалы

На внедрение системы фиксации правонарушений предлагают направлять 50% штрафов

Дмитрий Климов

Песков ответил по поводу обмена пленных моряков

Христина Качоровська

Чешские депутаты призвали Россию освободить Сенцова

Дмитрий Климов

Добавить комментарий