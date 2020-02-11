С кем-то придется распрощаться — Зеленский рассказал, что из-за конфликтов в ОПУ ему тяжело работать

Политика
Христина Качоровська0
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Президент Украины открыто признался, что на Банковой, в его команде, происходят конфликты, которые мешают полноценно работать.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото glavcom.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Цензор.НЕТ«.

«Конфликты есть. И они реально мешают работать. Знаете, я всегда против таких конфликтов, потому что они не определяют победителя… В них также не бывает ничьи. К сожалению, получается так, что нам приходится терять или время, или людей. В ОПУ работают исключительно профессионалы… Но нам придется распрощаться с кем-то. Потому что невозможно работать в постоянном конфликте. Всё просто».

Напомним, ранее мы писали о конфликте Богдана и Ермака.


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