С кем-то придется распрощаться — Зеленский рассказал, что из-за конфликтов в ОПУ ему тяжело работать

Президент Украины открыто признался, что на Банковой, в его команде, происходят конфликты, которые мешают полноценно работать.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Цензор.НЕТ«.

«Конфликты есть. И они реально мешают работать. Знаете, я всегда против таких конфликтов, потому что они не определяют победителя… В них также не бывает ничьи. К сожалению, получается так, что нам приходится терять или время, или людей. В ОПУ работают исключительно профессионалы… Но нам придется распрощаться с кем-то. Потому что невозможно работать в постоянном конфликте. Всё просто».