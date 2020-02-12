Путину осталось два года: статистика народного доверия россиян обеспокоила власть

Статистические данные свидетельствуют о том, что доверие россиян к лидеру Российской Федерации стремительно падает. Если Путин продолжит свою политику в таком же направлении, то его полное падение может наступить уже через два года.

Об этом сообщает издание «Украинская правда», передает издание «НБН».

Согласно последним исследованиям «Левада-Центра», лишь 35% граждан России доверяют Владимиру Путину. Еще в ноябре 2017 года рейтинг доверия доходил до 59%, что свидетельствует о падении рейтинга на 24%. Если не произойдет кардинальных перемен в политике главы РФ, то уже через два года рейтинг может опуститься до 11%, что приведет к неизбежной необходимости смены власти.

Несмотря на стремительную потерю авторитета Путина в глазах россиян, он все еще остается лидером по доверию граждан РФ. Однако тенденция к стремительному падению рейтингов свидетельствует о скорых переменах в предпочтениях граждан.

Напомним, как сообщалось ранее, в Крыму нашли странный Герб Украины: соцсети высмеяли попытку оккупационных властей уничтожить украинскую символику.