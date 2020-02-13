Россия оказала поддержку Украине в задержке боевика «ДНР»: насколько долгим может оказаться партнерство

Россия неожиданно позитивно отреагировала на запрос украинских властей выдать им бойца «ДНР» Бенеса Айо, который так же известен, как Черный Ленин.

Об этом сообщает издание New Format, передает издание «НБН».

Бенес Айо является уроженцем Латвии, известно, что он в последние годы принимал активное участие в военных действиях на стороне террористов «ДНР».

Примечательно, что хоть данный террорист и чернокожий, но он все же является гражданином РФ. В странах Прибалтики он находится в розыске. Известно, что Айо был задержан в Архангельской области.

После задержания полицией Архангельской области в соответствии с запросом Украины, ему угрожает выдача украинским властям.

Летом 2019 года в интервью Айо рассказал, что он находится в розыске Интерпола, а его родина возбудила против него ряд криминальных производств, в том числе за терроризм и агитацию людей к опасным незаконным действиям направленных против государственного строя Латвии.

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