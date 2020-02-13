Россия оказала поддержку Украине в задержке боевика «ДНР»: насколько долгим может оказаться партнерство

Политика
Родион Власов0
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Россия неожиданно позитивно отреагировала на запрос украинских властей выдать им бойца «ДНР» Бенеса Айо, который так же известен, как Черный Ленин.

Бенес Айо
Бенес Айо. Фото — dialog.ua

Об этом сообщает издание New Format, передает издание «НБН».

Бенес Айо является уроженцем Латвии, известно, что он в последние годы принимал активное участие в военных действиях на стороне террористов «ДНР».

Примечательно, что хоть данный террорист и чернокожий, но он все же является гражданином РФ. В странах Прибалтики он находится в розыске. Известно, что Айо был задержан в Архангельской области.

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После задержания полицией Архангельской области в соответствии с запросом Украины, ему угрожает выдача украинским властям.

Летом 2019 года в интервью Айо рассказал, что он находится в розыске Интерпола, а его родина возбудила против него ряд криминальных производств, в том числе за терроризм и агитацию людей к опасным незаконным действиям направленных против государственного строя Латвии.

Напомним, как сообщалось ранее, в интернете раскрыли прошлое Гончарука: премьер Украины зарабатывал на жизнь необычным образом


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