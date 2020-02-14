Когда Кремль вернет Крым и Донбасс: спикер парламента Эстонии сообщил, сколько времени должно пройти

Спикер эстонского парламента Хэнн Пыллуаас провел некоторые параллели между историями Украины и Эстонии. Он сказал, что его государство ждало целых 50 лет своей независимости от СССР и в итоге дождались. То же самое, по его словам, придется сделать Украине. Как он сообщил, придется подождать, пока правительство РФ станет демократичным и само передаст оккупированные территории Украине. Для этого, по его словам, нужно будет подождать 50-100 лет.

Об этой информации сообщила пресс-служба «Народная правда», сославшееся на интервью «Радио Свобода», передает издание «НБН».

«Эстония ждала своей независимости около 50 лет. Мы ее смогли дождаться. В данный момент мы ждем, чтобы в Российской Федерации появилось демократическое правительство, нацеленное на добросовестные отношения со своими соседями. Безусловно, сложно сказать, когда это произойдет…», — сообщил в самом начале Пыллуаас.

Однако после этого он выразил уверенность в том, что Украине и Эстонии придется подождать еще 50-100 лет, пока Кремль сам не исправит допущенные ошибки против ряда стран.

«Конечно, вряд ли Россия просто так отдаст эти территории. Но Украина будет жить дольше, чем эта «империя зла». Я полагаю, мы дождемся своего», — подытожил спикер парламента.

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